In un contesto economico ancora segnato da difficoltà, molte famiglie italiane si trovano a fronteggiare costi sempre più elevati per il mantenimento quotidiano, mentre i salari rimangono pressoché invariati. Questa situazione mette in seria difficoltà chiunque, soprattutto coloro che non dispongono di un reddito stabile e dignitoso. Per aiutare coloro che versano in condizioni economiche critiche, l’INPS ha annunciato l’introduzione di un nuovo assegno, pari a 534,40 euro, destinato a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà dimostrabile. Questa misura rappresenta un sostegno fondamentale per le categorie più vulnerabili della società, tra cui disoccupati, persone con disabilità e pensionati con basso reddito.

L’assegno sociale, diversamente dalla pensione di vecchiaia, è rivolto a coloro che non hanno maturato i requisiti necessari per ottenere la pensione e che possiedono un reddito dimostrabile al di sotto di determinati livelli. Questo nuovo importo dell’assegno sociale, stabilito a 534,40 euro per il 2024, mira a fornire un aiuto concreto a coloro che si trovano in difficoltà finanziarie.

Per avanzare la richiesta di questo assegno, è possibile accedere alla sezione dedicata sul sito ufficiale dell’INPS, utilizzando SPID, o rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) per assistenza. È importante ricordare che la domanda sarà valutata attentamente e che i fondi saranno erogati solo se il caso del richiedente soddisfa i requisiti stabiliti dall’INPS.