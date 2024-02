La crescente crisi economica e il costante aumento del costo della vita stanno mettendo a dura prova i bilanci familiari in Italia. Molte famiglie, specialmente quelle con situazioni economiche difficili o nuclei familiari più numerosi, faticano ad arrivare a fine mese senza preoccupazioni finanziarie costanti. Per alleviare questa pressione finanziaria, il governo ha introdotto diverse agevolazioni, tra cui il nuovo Bonus Psicologo, che mira a fornire sostegno alle famiglie che devono affrontare spese per le sedute psicologiche. Secondo quanto stabilito dalla circolare 34 del 2024 dell’INPS, le famiglie che soddisfano determinati requisiti possono richiedere il Bonus Psicologo e ottenere un sostegno economico fino a 1500 euro, in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Questo bonus è pensato per coprire le spese sostenute per le sedute psicologiche, che sono diventate sempre più necessarie per molte famiglie.

Le spese per le sedute psicologiche rappresentano un ulteriore onere finanziario per le famiglie, che si aggiunge alle altre spese quotidiane e mensili. Il Bonus Psicologo consente alle famiglie di ottenere un sostegno finanziario che varia da 500 a 1500 euro, a seconda del reddito del nucleo familiare:

Per famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro, è possibile ottenere un importo massimo di 1500 euro.

Famiglie con un ISEE compreso tra 15.001 e 30.000 euro, l’importo massimo è di 1000 euro.

Per famiglie con un ISEE fino a 50.000 euro, è possibile ottenere un massimo di 500 euro.

I requisiti per richiedere il Bonus Psicologo sono abbastanza semplici: bisogna avere un ISEE fino a 50.000 euro e essere residenti in Italia. La richiesta può essere presentata online dal 18 marzo al 31 maggio 2024, e per l’anno in corso è necessario allegare la situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare relativa al 2022.

Una volta accettata la domanda, al richiedente viene assegnato un codice e l’importo del bonus previsto. Durante ogni seduta psicologica, il beneficiario dovrà fornire il codice al professionista, che verrà poi rimborsato direttamente con il bonus. Ogni seduta può essere coperta fino a un massimo di 50 euro del bonus totale accreditato. I beneficiari hanno tempo fino al 12 dicembre 2024 per utilizzare l’importo del loro Bonus Psicologo.