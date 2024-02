Nel 2024, le agevolazioni e i bonus per le famiglie italiane sono numerosi, offrendo un sostegno significativo a coloro che affrontano sfide economiche o familiari. Tra questi, spicca il Bonus Psicologo, un’opportunità preziosa per le famiglie che necessitano di supporto psicologico per uno o più membri. La recente circolare n° 34 del 2024 dell’INPS ha finalmente fornito chiarimenti dettagliati sul funzionamento di questo bonus tanto atteso. Essenzialmente, il Bonus Psicologo consiste in un contributo economico destinato a coprire parte delle spese sostenute dalle famiglie per le sedute con uno psicologo professionista.

Una delle informazioni cruciali contenute nella circolare riguarda i tempi e le modalità per richiedere il bonus. Le domande saranno aperte dal 18 marzo al 31 maggio 2024 e devono essere presentate esclusivamente online sul portale INPS. È importante notare che il bonus non viene erogato direttamente alle famiglie, ma al professionista che fornisce il servizio psicologico.

L’importo del Bonus Psicologo varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. Le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro possono ricevere un contributo massimo di 1.500 euro, mentre per quelle con un ISEE compreso tra 15.001 e 30.000 euro il contributo massimo è di 1.000 euro. Per le famiglie con un ISEE superiore, ma entro i 50.000 euro, il bonus può arrivare fino a 500 euro.

Un punto fondamentale da tenere presente è che il beneficiario delle sedute psicologiche deve essere residente in Italia. Inoltre, se il destinatario del servizio è un minore, la richiesta del bonus deve essere presentata da uno dei genitori.

Una volta accettata la domanda, al richiedente viene assegnato un codice identificativo insieme all’importo del bonus spettante. Questo codice deve essere comunicato al professionista durante ogni seduta, in modo che possa essere applicato lo sconto sul totale delle spese. È importante consumare l’intero importo entro il 12 dicembre 2024, altrimenti il credito verrà perso.