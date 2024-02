L’INPS ha recentemente pubblicato il messaggio N. 804 datato 23 febbraio 2024, comunicando l’introduzione ufficiale di una nuova procedura per la presentazione delle domande NASpI e DIS-COLL. Questa novità entrerà in vigore a partire dal 1° marzo 2024 e diventerà la modalità esclusiva per la presentazione di tali richieste. Il nuovo sistema di presentazione delle domande è stato sviluppato nell’ambito del progetto PNRR “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL” e sarà utilizzato sia per la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) che per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Il processo di implementazione di questa nuova procedura è stato delineato in messaggi precedenti dell’INPS. Il messaggio N. 2385 del 27 giugno 2023 ha annunciato l’introduzione della nuova procedura per la NASpI, mentre il messaggio N. 3801 del 30 ottobre 2023 ha avviato la sperimentazione della procedura anche per gli Istituti di Patronato. Successivamente, con il messaggio N. 4670 del 27 dicembre 2023, è stata estesa la nuova procedura anche alla presentazione delle domande DIS-COLL.

L’INPS ha indicato i percorsi di accesso al servizio per le diverse categorie di utenti. Per i cittadini, sarà possibile accedere direttamente al servizio di presentazione delle domande tramite il sito internet www.inps.it, autenticandosi con identità digitale (SPID, CNS o CIE 3.0) e seguendo i percorsi indicati per NASpI e DIS-COLL.

Per gli Istituti di Patronato, il servizio sarà accessibile attraverso il Portale Patronati sul sito www.inps.it, utilizzando le stesse modalità di autenticazione digitale. Anche in questo caso, saranno forniti percorsi specifici per l’accesso alle domande NASpI e DIS-COLL.

L’introduzione di questa nuova procedura mira a semplificare e ottimizzare il processo di presentazione delle domande per le prestazioni di sostegno al reddito, offrendo agli utenti una modalità più efficiente e accessibile per richiedere i propri diritti.