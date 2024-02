Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme ai Ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle Imprese e del Made in Italy, ha introdotto un nuovo e interessante bonus destinato ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione. Questa misura, che può raggiungere un massimo di 3000 euro, è stata ideata per incentivare coloro che scelgono di avviare un’attività di lavoro autonomo o una piccola impresa individuale. Al momento, non è ancora possibile richiedere questo bonus poiché si sta attendendo l’emissione del decreto attuativo da parte dei ministeri coinvolti. Tuttavia, una volta che sarà disponibile, il bonus sarà rivolto esclusivamente ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione che intraprendono un’attività lavorativa autonoma.

Per poter ottenere questo vantaggioso bonus, è necessario soddisfare alcuni requisiti. Innanzitutto, è indispensabile avviare una nuova attività di lavoro autonomo, impresa individuale o società cooperativa. Inoltre, questa attività deve essere avviata entro i primi 12 mesi dall’erogazione del primo Assegno di Inclusione, il quale ha una durata complessiva di 18 mesi consecutivi.

Il calcolo dell’importo del bonus è semplice: si moltiplica la cifra mensile dell’Assegno di Inclusione per sei. Ad esempio, se si ricevono 200 euro al mese di Assegno, si avrà diritto a un bonus di 1200 euro. Tuttavia, il bonus può arrivare fino a 3000 euro se si percepisce l’Assegno di Inclusione massimo mensile pari a 500 euro.

È importante sottolineare che questo incentivo è cumulabile con l’Assegno di Inclusione, pertanto avviare un’attività e ricevere il bonus non comporterà l’interruzione immediata del sostegno economico mensile. Tuttavia, l’importo dell’Assegno potrebbe essere ricalcolato in base al nuovo reddito del beneficiario.