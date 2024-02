Il nuovo bonus psicologo, che offre un importo massimo di 1500 euro, è recentemente annunciato, suscitando interesse e preoccupazione nel settore della salute mentale. Secondo quanto riferito, la circolare attuativa dell’INPS dovrebbe essere pubblicata questa settimana, con la possibilità di presentare le domande a partire dalla metà di marzo. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo ai tempi di pagamento, considerando che molte Regioni stanno ancora rimborsando le sedute coperte dai contributi del 2022. In particolare, la Regione Lazio deve ancora trasferire migliaia di euro all’INPS per i pagamenti agli psicologi, nonostante i versamenti dovessero avvenire entro fine luglio 2022.

Questa situazione porta a prevedere ritardi nei pagamenti per il nuovo bonus psicologo, il cui avvio è previsto per metà marzo, con la graduatoria delle richieste che potrebbe essere pubblicata a luglio. Tuttavia, considerando che l’erogazione è prevista solo per 6-8 mila voucher, rispetto alle 400 mila domande del 2022, sembra quasi inevitabile che i pagamenti possano slittare fino all’anno successivo.

Il presidente dell’Ordine degli psicologi, David Lazzari, ha espresso preoccupazione per questa situazione, sottolineando che i terapeuti hanno accettato il bonus dopo il Covid e che il ritardo nei pagamenti potrebbe penalizzarli ulteriormente. Ha anche evidenziato che il bonus psicologo rappresenta l’unico canale pubblico accessibile ai cittadini per accedere alla psicoterapia, soprattutto per coloro che sono meno abbienti e non hanno alternative.

Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità confermano l’importanza delle sedute terapeutiche nel trattare i disturbi psicologici e mentali comuni. Di conseguenza, l’Ordine degli psicologi sta esortando le Regioni e l’INPS ad accelerare le procedure per garantire un accesso tempestivo al bonus psicologo.

Il bonus psicologo è destinato a coloro che hanno la residenza in Italia e un ISEE non superiore a 50 mila euro. Più basso è l’ISEE, maggiore è il contributo, che può arrivare fino a 1500 euro per ISEE fino a 15 mila euro. Tuttavia, la disponibilità limitata di fondi potrebbe portare a una copertura limitata delle richieste, con un numero di voucher assegnati che potrebbe essere inferiore rispetto alle aspettative.

È importante notare che per il 2023 sono sbloccati 5 milioni di euro, ma la distribuzione dei restanti fondi è ancora in sospeso, in attesa di un decreto di riparto da parte della Conferenza Stato-Regioni. L’Ordine degli psicologi sta cercando di aumentare le risorse disponibili per coprire almeno la stessa platea del 2022, quando sono stati accettati 40 mila voucher. Tuttavia, la situazione finanziaria potrebbe comportare ulteriori ritardi, con il nuovo contributo che potrebbe essere erogato solo all’inizio del 2025.