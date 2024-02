In risposta alle difficoltà finanziarie affrontate da molte famiglie durante l’epidemia di Covid-19, l’INPS ha introdotto un nuovo bonus mirato a sostenere i genitori separati che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento a causa della perdita di lavoro dell’altro genitore. Ecco una guida completa su come accedere a questo sostegno finanziario e quali sono i dettagli da conoscere.

Requisiti di Eleggibilità:

Per poter beneficiare del bonus, i genitori separati devono soddisfare alcuni criteri specifici:

Il reddito del genitore richiedente non deve superare gli 8.174,00 euro nell’anno in cui il mantenimento non è stato corrisposto o è stato ridotto.

Il periodo di riferimento va dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2022, coincidente con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 in Italia.

L’altro genitore deve aver perso o ridotto significativamente il proprio lavoro per almeno 90 giorni a causa della pandemia da Covid-19 durante l’intervallo temporale indicato.

Procedura di Richiesta:

I genitori separati interessati devono presentare la domanda all’INPS attraverso il servizio online disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto. La presentazione delle domande è possibile dal 12 febbraio al 31 marzo 2024 e richiede l’autenticazione tramite SPID, CIE 3.0 o CNS. È necessario fornire dettagli specifici, inclusi i dati relativi al reddito, all’altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento.

Importi e Modalità di Erogazione:

Il bonus viene erogato in un’unica soluzione e corrisponde all’importo dell’assegno di mantenimento non versato, fino a un massimo di 800 euro mensili per un massimo di dodici mensilità. Tuttavia, l’importo effettivo dipende dalla situazione specifica di ciascun richiedente e dalla disponibilità dei fondi. È importante notare che il programma ha un tetto massimo di 10 milioni di euro.