Il panorama economico globale è profondamente influenzato dalla pandemia da Covid-19, con molte famiglie che hanno lottato per far fronte alle sfide finanziarie. Tra coloro che hanno affrontato particolari difficoltà ci sono i genitori separati o divorziati, soprattutto quando il mantenimento dei figli è diventato un onere finanziario insostenibile. Per offrire un aiuto concreto a queste famiglie, è stato introdotto il bonus destinato ai genitori separati e divorziati, un contributo economico mirato a sostenere coloro che si trovano in una situazione di basso reddito e non hanno potuto versare l’assegno di mantenimento dell’ex partner.

Requisiti per l’Accesso al Bonus

Per poter fare richiesta del bonus, i genitori divorziati devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali. In primo luogo, il reddito della famiglia non deve superare i 8.174 euro e deve essere risalente al periodo pandemico. È necessario che il genitore a cui spettava il mantenimento dei figli abbia a carico figli minorenni o maggiorenni portatori di disabilità grave durante il periodo legato alla pandemia da Covid-19.

Funzionamento del Bonus

Durante il periodo pandemico, uno dei due coniugi non deve aver ricevuto l’assegno di mantenimento che gli sarebbe spettato di diritto. Inoltre, è richiesto che l’altro genitore abbia interrotto la sua attività lavorativa per almeno tre mesi a partire dall’8 marzo 2020, l’inizio del lockdown per la pandemia.

Procedura di Richiesta

La domanda per il sostegno economico può essere effettuata tramite il portale dell’INPS, inserendo i propri dati personali attraverso SPID o Carta d’Identità Digitale. Una volta acceduti, è necessario selezionare la voce relativa al “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”. Il termine ultimo per presentare la richiesta è il 31 marzo.

Importo e Durata del Bonus

Il bonus può arrivare fino a un massimo di 800 euro mensili, per un totale di 9.600 euro in un anno, che verranno erogati in un’unica soluzione. L’incentivo è valido per un anno soltanto, fino all’esaurimento dei fondi previsti, pari a 10 milioni di euro.

Un Sostegno Necessario in Tempi Difficili

Emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, questo bonus rappresenta un importante sostegno per i genitori divorziati che si sono trovati in difficoltà economiche durante la pandemia. Si tratta di un’iniziativa volta a garantire una continuità nell’erogazione dell’assegno di mantenimento e a fornire un aiuto tangibile alle famiglie in momenti di particolare bisogno finanziario.