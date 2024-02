Nel 2024, il tanto discusso bonus trasporti subirà una significativa trasformazione, portando sollievo alle famiglie più bisognose e offrendo un aiuto concreto nel fronteggiare le spese legate alla mobilità. Questo nuovo bonus, integrato nella cosiddetta “Carta Dedicata a te”, si prepara a entrare in vigore, sebbene al momento non siano ancora chiari né l’importo né la data precisa di erogazione.

Cos’è la Carta Dedicata a te e il Bonus Trasporti:

La Carta Dedicata a te è introdotta nel 2023 e inizialmente poteva essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari specifici. Tuttavia, data l’escalation dei prezzi dei carburanti, il governo ha ampliato le sue funzioni mediante un decreto nel 2023, consentendo l’utilizzo della carta anche per l’acquisto di carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici. Questa misura mira a fornire un sostegno economico diretto alle famiglie per far fronte alle crescenti spese di trasporto.

Beneficiari e Assegnazione del Bonus Trasporti:

Nel 2023, circa 1 milione e 300 mila famiglie hanno beneficiato della Carta Dedicata a te, ottenendo un contributo totale di 459,70 euro. Questo sostegno è erogato automaticamente alle famiglie con un ISEE inferiore a 15 mila euro, escludendo coloro che già ricevono altri sostegni statali come il Reddito di Cittadinanza o l’Assegno di inclusione. Le famiglie con almeno tre componenti e minori a carico hanno avuto priorità nell’assegnazione.

Procedura di Assegnazione nel 2024:

Sebbene non siano ancora state confermate ufficialmente, le previsioni indicano che le modalità di assegnazione e i criteri di idoneità rimarranno invariati, con l’aggiunta dell’ISEE 2024 come nuovo parametro. Tuttavia, sarà necessario attendere la pubblicazione del decreto attuativo per confermare l’importo esatto del bonus e le categorie di spese ammissibili. È probabile che la procedura di assegnazione avverrà dopo il 15 marzo 2024, termine ultimo per l’utilizzo delle somme accreditate nel 2023.