Nel tentativo di contrastare efficacemente il dilagare della criminalità nel territorio di San Giorgio a Cremano, i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno intensificato i controlli nelle ultime ore. Tale operazione ha portato all’arresto di due individui, ritenuti responsabili di traffico di droga, durante una perquisizione notturna in via Pessina. Nell’ambito di un’azione coordinata e straordinaria di monitoraggio del territorio, i militari hanno condotto una perquisizione presso l’abitazione di uno degli arrestati, situata proprio in via Pessina. Durante la ricerca, i cani anti-droga del nucleo cinofili di Sarno hanno segnalato la presenza di sostanze stupefacenti. Tale segnalazione ha condotto al rinvenimento di una quantità di cocaina e due bilancini di precisione, utilizzati presumibilmente per il confezionamento delle dosi.

È interessante notare che i carabinieri avevano precedentemente identificato uno dei due arrestati in relazione a un episodio intimidatorio avvenuto l’11 settembre 2020. In quell’occasione, una potente esplosione distrusse il portone d’ingresso del condominio dove risiedeva, senza provocare feriti ma rivelando un contesto di tensione legato al traffico di droga nell’area sud della città.

Parallelamente a questo intervento, le forze dell’ordine hanno esteso i controlli a diverse strade e abitazioni sospette. Complessivamente, sono identificate 53 persone e controllati 40 veicoli. Tra le persone fermate, un individuo di 23 anni è denunciato per aver viaggiato contromano e aver tentato la fuga non fermandosi all’Alt. È emerso inoltre che l’uomo era alla guida con la patente sospesa e ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test.