In Italia, il pagamento del canone RAI e del bollo auto è un obbligo per la maggior parte dei cittadini. Tuttavia, esistono delle eccezioni che consentono a determinate categorie di persone di evitare queste tasse. Il canone RAI, ad esempio, non deve essere pagato da coloro che non possiedono una televisione o un dispositivo in grado di ricevere i canali del digitale terrestre o satellitari. Inoltre, i cittadini italiani che hanno compiuto 75 anni di età e hanno un reddito annuo inferiore a 8000 euro sono esentati dal pagamento del canone. Lo stesso vale per coloro che hanno sottoscritto accordi e convenzioni internazionali, come i militari o gli invalidi civili.

Per coloro che rientrano in queste categorie, è necessario avviare delle verifiche per confermare la propria idoneità all’esenzione. Una volta ottenuti i documenti necessari, è possibile compilare i moduli richiesti e inviarli all’Agenzia delle Entrate. Dopo l’invio dei documenti, bisogna attendere l’approvazione dell’esenzione.

Anche per il bollo auto esistono delle esenzioni. Ad esempio, i residenti in Lombardia o Piemonte che possiedono un’auto completamente elettrica sono esentati dal pagamento del bollo. Questa esenzione è valida in modo permanente in queste due regioni e fino a cinque anni nelle altre regioni italiane. Inoltre, i titolari della legge 104 e i proprietari di auto storiche, ossia quelle con più di trent’anni di età, sono esentati dal pagamento del bollo auto.