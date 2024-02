Le recenti notizie riguardanti il settore dell’energia elettrica hanno portato alla luce una serie di considerazioni importanti, specialmente per i consumatori. Con i cambiamenti nel mercato e le possibilità di risparmio, è essenziale comprendere le dinamiche in gioco e le opportunità disponibili. Una delle novità più significative riguarda il passaggio ai prezzi calmierati per coloro che resteranno nel regime tutelato fino al 2027. Questa decisione sembra favorire i clienti non vulnerabili, offrendo loro un risparmio medio annuo compreso tra i 36 e i 73 euro. Tuttavia, è importante notare che questo vantaggio potrebbe ridursi nel tempo.

L’Unione Nazionale Consumatori ha sollevato una considerazione provocatoria, suggerendo che, se i prezzi rimanessero elevati per i clienti vulnerabili, potrebbe convenire trasferire l’intestazione dell’utenza a un parente non vulnerabile che entra nelle tutele graduali.

D’altra parte, secondo Giovanni Baroni, presidente di Piccola Industria-Confindustria e ideatore dell’app Billoo per il confronto dei prezzi delle bollette, alcune offerte del mercato libero potrebbero portare a risparmi fino a 150 euro al mese. Tuttavia, è importante sottolineare che cambiare immediatamente e passare al mercato libero potrebbe non essere sempre vantaggioso, poiché le tutele graduali potrebbero offrire condizioni più convenienti.

È interessante notare che sette operatori si sono aggiudicati la fornitura di elettricità ai clienti che dal primo luglio usciranno dal mercato tutelato e non avranno scelto un operatore di mercato libero. Questi clienti saranno assegnati automaticamente al Servizio a tutele graduali, offrendo loro la possibilità di usufruire di prezzi inferiori rispetto a quelli in tutela.

Infine, è importante per i consumatori imparare a risparmiare sulle bollette, adottando abitudini di consumo più razionali e valutando attentamente le offerte disponibili sul mercato. Anche se solo una piccola percentuale delle offerte può garantire un risparmio significativo, è fondamentale essere consapevoli delle proprie scelte e cercare le soluzioni più vantaggiose per le proprie esigenze.