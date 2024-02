La Procura di Napoli Nord ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di un bambino di quattro anni. Secondo le prime informazioni, il piccolo è trasportato nel pomeriggio all’ospedale ‘San Giuliano’ di Giugliano in Campania, proveniente da Marano, un altro centro dell’hinterland di Napoli. Il bambino, dopo aver accusato un improvviso malessere, è purtroppo deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Tuttavia, i medici non sono stati in grado di determinare immediatamente le cause del decesso. Di fronte a questa tragica situazione, la Procura ha ordinato l’esecuzione dell’autopsia al fine di chiarire le circostanze della morte del bambino. Contestualmente, i Carabinieri della Compagnia di Marano hanno avviato indagini approfondite per raccogliere ogni elemento utile a comprendere l’accaduto.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, e l’intera città è in attesa di ulteriori sviluppi su questo drammatico evento. La morte di un così giovane membro della comunità ha generato un forte senso di dolore e sgomento tra i residenti di Napoli Nord.