Una tragica vicenda è avvenuta questa mattina ad Anguillara Sabazia, dove una bambina di soli due anni e la sua nonna sono rimaste aggredite da due cani di famiglia, uno dei quali un pastore tedesco. Entrambe le vittime sono trasportate d’urgenza in ospedale per ricevere cure mediche. La bambina, con lesioni gravi riportate soprattutto al viso e agli arti, è stata trasportata in elisoccorso al policlinico Gemelli, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Attualmente è intubata e ventilata, in stato di sedazione profonda, con prognosi riservata. La nonna, anch’essa ferita negli attacchi dei cani, è portata al San Camillo per ricevere le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri di Bracciano, i militari della forestale, la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118 per prestare assistenza alle vittime e garantire la sicurezza della zona. I cani coinvolti nell’attacco sono prontamente recuperati e messi in sicurezza per evitare ulteriori pericoli.

Si è appreso che la bambina si trovava a casa dei nonni al momento dell’aggressione, mentre i genitori erano al lavoro. L’attacco è avvenuto in modo improvviso, colpendo sia la bambina che la nonna.

Questa tragedia si aggiunge ad altri recenti episodi simili nella zona, come l’attacco mortale subito da un uomo di 39 anni da tre rottweiler a Manziana. L’autopsia ha confermato che la causa del decesso è stata una grave emorragia causata dall’aggressione dei cani.