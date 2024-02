Un uomo di 60 anni residente a Caposele è stato vittima di una truffa sentimentale online durata quasi due anni, culminata con la perdita di oltre 40mila euro. L’autrice della frode, una donna di 50 anni con origini italiane emigrata in America, è stata denunciata dai carabinieri per truffa aggravata. La tecnica utilizzata è comunemente nota come “truffa sentimentale” o “internet romance scam”.

La Truffa Sentimentale:

La truffatrice ha iniziato la frode stabilendo una relazione virtuale con la vittima attraverso un social network. Dopo aver instaurato un legame apparentemente sentimentale, la donna ha sfruttato la situazione per prospettare una difficile condizione economica e ha persuaso il 60enne a effettuare donazioni di denaro ripetute nel corso del tempo, ammontanti a più di 40mila euro.

Il Modus Operandi:

Utilizzando la sua presunta difficoltà finanziaria e facendo leva sull’emotività della vittima, la truffatrice ha indotto l’uomo a effettuare numerosi piccoli bonifici nel corso di quasi due anni. Ha spesso menzionato problemi di salute dei figli e ha creato l’illusione di voler tornare in Italia per incontrare la vittima e condividere una vita insieme.

La Scoperta e la Denuncia:

La scoperta della truffa è avvenuta durante un servizio di prossimità del Comandante della Stazione locale, presso l’abitazione della vittima. Il 60enne, trovando il coraggio di confessare, ha denunciato la “love scam”, permettendo ai carabinieri di intervenire e procedere con la denuncia nei confronti della truffatrice.