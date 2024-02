Tragedia sfiorata oggi a Potenza quando un autobus, con circa 40 studenti, è finito fuori strada in una cunetta all’ingresso di Baragiano. Nonostante l’incidente, che ha destato molta apprensione nella comunità locale, tutte le persone a bordo sono salve. Quattordici individui, in gran parte minorenni, sono trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Potenza per ricevere cure mediche. Le autorità competenti, tra cui i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari del servizio di emergenza 118, sono immediatamente intervenute sul luogo dell’incidente per fornire assistenza e soccorso alle vittime. Secondo le prime informazioni fornite dal direttore del servizio 118 Basilicata Soccorso, Libero Mileti, fortunatamente nessuno degli studenti a bordo dell’autobus ha subito ferite gravi. Tuttavia, alcuni sono trasferiti all’ospedale San Carlo di Potenza per ulteriori accertamenti medici. Il più grave è l’autista del mezzo che a quanto pare avrebbe evitata conseguenze ben più gravi.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 83, nella periferia di Baragiano. Secondo una ricostruzione preliminare condotta dai Carabinieri della Compagnia di Potenza, l’autobus è uscito dalla sede stradale per evitare una possibile collisione frontale, finendo per adagiarsi sul lato destro della strada. Tra i passeggeri dell’autobus si contavano studenti dai 14 ai 18 anni, provenienti dagli istituti superiori di Potenza. Attualmente, le autorità competenti stanno conducendo un’indagine per determinare esattamente le cause dell’incidente e garantire che siano adottate le misure necessarie per prevenire che eventi simili possano verificarsi in futuro.