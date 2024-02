La notte a Cicciano, nel Nolano, è improvvisamente scossa da un tragico incidente stradale che ha portato alla perdita di un giovane di soli 22 anni, mentre altri due sono rimasti feriti. La quiete della via Tavernanova è interrotta dall’urto di una Fiat 500, guidata da un giovane di 23 anni, che si è ribaltata, lasciando dietro di sé una scia di dolore e incertezza. Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte dei Carabinieri della locale stazione, che stanno lavorando diligentemente per ricostruire la dinamica dell’evento. Al momento, si sa che la vettura era occupata da tre giovani: il conducente di 23 anni e due passeggeri, tra cui la vittima di 22 anni e un altro giovane di 24 anni.

La tragedia ha colpito duramente la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di coloro che conoscevano il giovane deceduto. Il 22enne ha perso la vita sul colpo, mentre il conducente e il passeggero sopravvissuto sono trasportati d’urgenza all’ospedale di Nola, dove sono attualmente ricoverati in prognosi riservata.

La vettura coinvolta nell’incidente è sequestrata per consentire agli investigatori di condurre una perizia dettagliata. I documenti di circolazione e assicurazione risultano essere in regola, suggerendo che non vi siano violazioni formali che abbiano contribuito all’accaduto. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per stabilire con precisione la sequenza degli eventi e le responsabilità coinvolte.