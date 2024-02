I Vigili del Fuoco di Avellino sono chiamati in azione poco dopo le ore di ieri per intervenire su un incidente stradale verificatosi a San Potito Ultra, nella contrada Fievo. L’incidente coinvolgeva un’unica autovettura, la quale ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero di notevoli dimensioni. Il conducente del veicolo, un giovane di 23 anni originario di Salza Irpina, è rimasto ferito nell’incidente. I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente e lo hanno trasportato all’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato, mentre i Carabinieri di Atripalda sono intervenuti per eseguire i rilievi del caso e determinare le cause dell’incidente.

Questo episodio sottolinea l’importanza della prontezza e della cooperazione tra le forze di soccorso e di polizia per gestire situazioni di emergenza stradale e garantire la sicurezza dei cittadini sulle strade.