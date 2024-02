Questa mattina un terribile incidente stradale ha scosso la tranquilla località di Colli di Fontanelle, nel comune di Sant’Agnello, in provincia di Napoli. I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento sono intervenuti tempestivamente per gestire la situazione. Un 22enne, sospettato di essere al volante sotto l’influenza dell’alcol, ha perso il controllo del suo veicolo, che si è ribaltato prima di precipitare lungo un dirupo. L’auto ha terminato la sua corsa distruttiva colpendo una casa e successivamente andando in fiamme. Il giovane conducente è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Nonostante la prognosi riservata, si è appreso che il ferito miracolosamente non è in pericolo di vita.

L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che ha assistito allo spettacolo drammatico di un’auto ribaltata e in fiamme che ha coinvolto una casa. Gli abitanti delle vicinanze hanno immediatamente chiamato i soccorsi, consentendo un intervento rapido delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco per limitare i danni.

Al momento, le autorità stanno conducendo un’indagine per stabilire le cause esatte dell’incidente e per determinare se l’assunzione di alcol da parte del conducente abbia contribuito all’accaduto. La sicurezza stradale è diventata una priorità nella zona, con l’obiettivo di prevenire futuri incidenti simili e garantire la tutela della comunità locale.