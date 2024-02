Nel cuore di Pratola Serra, nella suggestiva via Area Vecchia, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’autovettura parcheggiata. L’efficace intervento dei vigili del fuoco di Avellino ha permesso di scongiurare potenziali danni maggiori e ha garantito la pronta evacuazione di una coppia di anziani, la cui abitazione era minacciata dal fumo tossico. L’incendio, inizialmente confinato all’automobile, è stato efficacemente domato dai caschi rossi, impedendo la sua estensione alle abitazioni circostanti. La celerità e la competenza dimostrate dai vigili del fuoco hanno preservato l’incolumità delle strutture limitrofe, sebbene alcune facciate abbiano subito danni a causa delle fiamme.

La coppia di anziani, entrambi ottantenni, è tempestivamente messa in salvo, poiché l’interno della loro dimora era invaso da un fumo irrespirabile. Tale evacuazione, eseguita con la massima professionalità, ha contribuito a garantire la sicurezza dei residenti. In merito alle indagini, i carabinieri della Stazione di Chianche hanno prontamente avviato i rilievi di propria competenza, al fine di determinare l’origine e le cause dell’incendio. Un’analisi dettagliata sarà cruciale per stabilire eventuali responsabilità e adottare le necessarie misure preventive.

L’episodio sottolinea l’importanza dell’azione rapida e coordinata delle forze dell’ordine e dei soccorritori, ma altresì richiama l’attenzione sulla necessità di una sensibilizzazione continua in materia di prevenzione incendi. La sicurezza degli anziani e di chiunque risieda nelle vicinanze di simili incidenti è prioritaria, e la gestione efficace di tali situazioni richiede una preparazione costante e la prontezza di intervento delle autorità competenti.