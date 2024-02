Con l’annuncio dell’INPS riguardante gli importi dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) per l’annualità 2024, i genitori possono ora avere una chiara visione delle somme che spettano loro in base alla propria situazione economica. L’INPS ha comunicato che gli importi dell’AUU vengono rivalutati annualmente in base alle variazioni dell’indice del costo della vita, noto come indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Quest’anno, sulla base del comunicato ISTAT del 16 gennaio 2024, si è registrata una variazione positiva dell’indice dei prezzi pari al +5,4%.

Ciò significa che anche gli importi dell’AUU subiscono un incremento proporzionale, il quale sarà applicato a partire dal mese di febbraio 2024. Tuttavia, considerando che il comunicato ISTAT è stato pubblicato dopo il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio 2024, quest’ultimo è stato effettuato utilizzando i valori dell’anno precedente.

A partire da febbraio 2024, invece, l’AUU sarà pagato correntemente utilizzando i nuovi valori, mentre l’importo già erogato a gennaio 2024 verrà rivalutato e conguagliato con la mensilità di febbraio 2024.

L’INPS ha reso disponibili le nuove tabelle con gli importi dell’AUU e le relative soglie dell’ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT, offrendo agli utenti un chiaro riferimento per calcolare quanto spetta loro in base al proprio ISEE.

Di seguito sono riportati alcuni esempi degli importi erogati in base all’ISEE, che mostrano come l’importo dell’AUU diminuisca gradualmente all’aumentare del reddito familiare:

ISEE fino a 17.090,61 euro: 199,4 euro

Da 17.090,62 a 17.204,55 euro: 198,8 euro

17.204,56 a 17.318,48 euro: 198,3 euro

Da 17.318,49 a 17.432,42 euro: 197,7 euro

17.432,43 a 17.546,36 euro: 197,1 euro

Da 17.546,37 a 17.660,30 euro: 196,6 euro

17.660,31 a 17.774,23 euro: 195,9 euro

Da 17.774,24 a 17.888,17 euro: 195,4 euro

17.888,18 a 18.002,11 euro: 194,9 euro

Da 18.002,12 a 18.116,05 euro: 194,3 euro

18.116,06 a 18.229,98 euro: 193,7 euro

Da 18.229,99 a 18.343,92 euro: 193,1 euro

18.343,93 a 18.457,86 euro: 192,6 euro

Da 18.457,87 a 18.571,80 euro: 191,9 euro

18.571,81 a 18.685,73 euro: 191,4 euro

Da 18.685,74 a 18.799,67 euro: 190,9 euro

Questi dati forniscono una panoramica dei nuovi importi dell’AUU in relazione all’ISEE familiare, consentendo alle famiglie di pianificare meglio le proprie finanze e godere degli adeguati sostegni offerti dallo Stato per il benessere dei loro figli.