Un’operazione di grande portata messa in atto dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno, con il sequestro di due milioni di articoli ritenuti non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Questo intervento è parte di una serie di azioni volte a proteggere i consumatori da prodotti non conformi alle normative di sicurezza. In particolare, i militari della compagnia di Scafati hanno operato all’interno di un negozio nel centro della città, dove hanno scoperto e sequestrato merce priva di certificazioni e avvertenze d’uso in italiano. Si tratta principalmente di articoli utilizzati per la creazione di bijoux con la tecnica “wire”, che consiste nell’avvolgimento manuale di fili metallici (come argento, oro, rame, alluminio e metalli silver plated) per creare gioielli artigianali.

Tra i prodotti posti sotto sequestro vi sono pietre come l’onice e la lava, imitazioni di corallo e vetro, nonché accessori vari destinati alla commercializzazione. Questi articoli erano pronti per essere venduti a clienti occasionali, ma la mancanza di certificazioni e avvertenze in italiano rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Il titolare del negozio, di origine asiatica, è segnalato alla Camera di Commercio per le sanzioni amministrative previste in casi simili. Questo sequestro serve come avvertimento per tutti i venditori e i produttori di articoli, evidenziando l’importanza del rispetto delle normative di sicurezza e della corretta informazione dei consumatori.

La salute e la sicurezza dei consumatori devono essere sempre prioritari, e azioni come queste sono cruciali per garantire che i prodotti presenti sul mercato rispettino gli standard di qualità e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti.