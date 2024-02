Nel cuore del quartiere Mercato di Napoli, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno risposto prontamente a una segnalazione di litigi all’interno di un appartamento. Ciò che hanno trovato al loro arrivo ha scosso la comunità e ha portato all’arresto di un individuo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Le urla udite provenivano da un appartamento dove gli agenti hanno notato tracce di sangue sulla porta d’ingresso. Una volta entrati, hanno scoperto un uomo visibilmente agitato impugnare una mannaia. Fortunatamente, gli agenti hanno prontamente messo in sicurezza sia l’uomo che gli altri presenti nella casa.

Purtroppo, le indagini hanno rivelato che non si trattava di un episodio isolato. L’uomo aveva già precedentemente aggredito fisicamente la suocera, anche in presenza dei figli minori, in altre occasioni. Questa serie di comportamenti inaccettabili ha portato all’arresto del 56enne cinese.

L’arresto non solo mette fine a un ciclo di violenza domestica, ma serve anche da monito per coloro che commettono simili atti. La polizia si impegna a proteggere la sicurezza e il benessere delle famiglie, intervenendo prontamente in situazioni di pericolo e assicurando alla giustizia coloro che commettono atti di violenza domestica.