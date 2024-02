L’INPS ha recentemente introdotto un assistente virtuale sul proprio sito web per fornire informazioni sull’Assegno Unico e Universale. Dotato di un’intelligenza artificiale di tipo generativo, questo assistente è in grado di comprendere il linguaggio naturale e personalizzare le conversazioni, rispondendo logicamente alle richieste degli utenti. Secondo quanto spiegato dall’Istituto stesso, l’assistente digitale utilizza un processo di apprendimento continuo, il che significa che interagendo con i cittadini, il sistema migliora progressivamente la qualità delle risposte fornite.

È importante sottolineare che tutte le interazioni e i dati raccolti sono protetti secondo gli standard di sicurezza più elevati, garantendo la riservatezza delle informazioni degli utenti.

Gli utenti possono accedere a questo servizio tramite la scheda dedicata all’Assegno Unico Universale sul sito dell’INPS.

L’introduzione di questo assistente virtuale rientra nel percorso dell’INPS verso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei servizi offerti, l’esperienza dell’utente e l’efficienza complessiva delle prestazioni erogate.

Parallelamente, l’INPS ha annunciato un aumento del 5,4% negli importi dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico per l’annualità 2024, insieme alle soglie ISEE. Questo adeguamento annuale tiene conto delle variazioni dell’indice del costo della vita, basato sull’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

È importante notare che il pagamento dell’Assegno Unico per il mese di gennaio 2024 è effettuato sulla base dei valori del 2023, a causa della data di pubblicazione del comunicato Istat sull’indice di adeguamento del 5,4%. Tuttavia, a partire dal mese di febbraio 2024, l’Assegno Unico verrà pagato utilizzando i nuovi valori adeguati, e sarà effettuato un conguaglio per rivalutare l’importo dell’Assegno Unico già pagato nel mese di gennaio 2024 utilizzando i valori dell’anno precedente.