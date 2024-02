Per le famiglie italiane, l’assegno unico continua a rappresentare un sostegno fondamentale, e il mese di febbraio 2024 porta con sé alcune novità e scadenze importanti.

Date di Erogazione:

L’assegno unico per il mese di febbraio 2024 sarà erogato in due tranche:

Il 16, 19 e 20 febbraio 2024 per le famiglie che non hanno subito variazioni nell’importo rispetto a gennaio;

Dal 20 febbraio 2024 fino alla fine del mese per coloro che hanno subito modifiche nell’importo rispetto a gennaio o per chi riceve la prestazione per la prima volta.

Presentazione della Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU):

Per ottenere gli importi corretti basati sulla soglia ISEE, è necessario presentare una nuova DSU entro il 29 febbraio 2024. Senza questa presentazione, a partire da marzo si riceverà l’importo minimo dell’assegno unico. Tuttavia, coloro che non riescono a rispettare la scadenza di febbraio hanno tempo fino al 30 giugno 2024 per presentare la DSU e ricevere gli arretrati spettanti da marzo.

Variazioni degli Importi:

Gli importi dell’assegno unico nel 2024 sono aumentati in base alle variazioni dell’indice del costo della vita, con una rivalutazione ISTAT del 5,4%. Ad esempio, l’importo minimo di base è passato da 54,1 a 57 euro, mentre l’importo massimo di base da 189,2 a 199,4 euro. Anche le soglie ISEE per il calcolo delle prestazioni sono aumentate, con la soglia minima che è passata da 16.215 a 17.090,6 euro e la soglia massima che è passata da circa 44mila a 45.574 euro.

Presentazione della DSU per l’ISEE 2024:

Anche se non è richiesta una nuova domanda di assegno unico per coloro che lo hanno già ricevuto nel 2023, è essenziale presentare una nuova DSU entro il 29 febbraio 2024 per ottenere gli importi corretti basati sull’ISEE.

Assegno di Inclusione e Assegno Unico:

Le famiglie con figli che ricevono l’assegno di inclusione possono comunque beneficiare dell’assegno unico. L’Auu non sarà conteggiato nel reddito familiare per quanto riguarda i requisiti da rispettare per ottenere l’Adi, e viceversa. Inoltre, chi ha diritto all’assegno di inclusione probabilmente riceverà anche l’importo massimo dell’assegno unico, con un accredito che potrebbe superare gli 800 euro al mese.