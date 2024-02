Per le famiglie italiane con figli a carico, il mese di febbraio del 2024 sarà segnato dall’arrivo del secondo Assegno Unico. L’INPS ha fornito informazioni dettagliate sulle date di pagamento, sottolineando l’importanza di essere al corrente delle disposizioni e dei requisiti per ricevere questo beneficio economico. Questo articolo fornisce un quadro completo delle date di pagamento, dei criteri di ammissibilità e delle modalità per verificare l’accredito.

Date di Pagamento dell’Assegno Unico a Febbraio 2024:

L’INPS ha ufficialmente annunciato le date di pagamento per l’Assegno Unico nel mese di febbraio 2024. I beneficiari potranno aspettarsi di ricevere i fondi nelle seguenti date:

16 Febbraio 2024

19 Febbraio 2024

20 Febbraio 2024

È importante notare che alcune disposizioni potrebbero essere accreditate con leggero ritardo, quindi è consigliabile verificare regolarmente lo stato del pagamento.

A Chi Spetta l’Assegno Unico:

L’Assegno Unico è destinato a fornire sostegno economico alle famiglie con figli a carico. I beneficiari includono:

Lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Lavoratori autonomi.

Disoccupati senza alcun sostegno al reddito.

Famiglie con figli disabili, anche maggiorenni.

Mamme dal settimo mese di gravidanza, dopo aver compilato la domanda dell’assegno unico (dopo la nascita del bambino).

Requisiti per Richiedere l’Assegno Unico:

Per poter richiedere e ricevere l’Assegno Unico, i richiedenti devono soddisfare determinati requisiti, tra cui:

Residenza in Italia per almeno due anni o contratto di lavoro di almeno 6 mesi.

Presentazione e, se necessario, aggiornamento del modello ISEE 2024.

Essere residenti e domiciliati in Italia.

Avere figli di età inferiore a 18 anni o inferiore a 21 anni se studiano, frequentano un tirocinio, sono registrati presso il centro per l’impiego o svolgono il servizio civile universale.

Avere figli con disabilità senza limiti di età.

Come Verificare il Pagamento dell’Assegno Unico:

Per controllare la data di pagamento e verificare lo stato dell’Assegno Unico, i beneficiari possono utilizzare diverse opzioni:

Accedere all’APP Io Italia e controllare nella sezione Messaggi: Disposizione pagamento INPS.

Utilizzare l’APP INPS con lo SPID, selezionando Stato pagamenti e Cedolini.

Accedere al sito dell’INPS e utilizzare il servizio Fascicolo previdenziale del cittadino.