Per le famiglie italiane che aspettano il quarto Assegno Unico del 2024, è importante conoscere le date di pagamento previste per il mese di Aprile. L’Assegno Unico, una misura introdotta nel 2022 per supportare le famiglie con figli a carico, offre un sostegno economico significativo. Tuttavia, è essenziale comprendere i criteri di idoneità e le procedure per richiederlo.

Data di Accredito

Secondo il Comunicato Stampa dell’INPS datato 4 Gennaio 2024, le date di pagamento per l’Assegno Unico nel mese di Aprile 2024 sono le seguenti:

17 Aprile 2024

18 Aprile 2024

19 Aprile 2024

Chi Riceverà il Pagamento

L’Assegno Unico sarà erogato a:

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

Lavoratori autonomi

Disoccupati senza alcun reddito o indennità INPS

Professionisti

Criteri di Idoneità

Per richiedere e continuare a ricevere l’Assegno Unico, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Residenza in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure contratto di lavoro di almeno 6 mesi

Presentazione e, se necessario, aggiornamento del modello ISEE 2024

Residenza e domicilio in Italia

Figli di età inferiore a 18 anni o fino a 21 anni se studiano, frequentano un tirocinio, sono registrati presso il centro per l’impiego ed in cerca di lavoro o svolgono il servizio civile universale

Figli con disabilità senza limiti di età

Controllo della Data di Pagamento

Per verificare la data di pagamento dell’Assegno Unico, è consigliabile accedere all’APP Io Italia e controllare nella sezione Messaggi la Disposizione di Pagamento INPS. L’INPS comunicherà l’importo dell’assegno e la data di pagamento.

È importante notare che alcune disposizioni potrebbero essere accreditate con un lieve ritardo, quindi è consigliabile controllare periodicamente per eventuali aggiornamenti.