Con l’entrata in vigore del nuovo sussidio INPS, l’Assegno di Inclusione, è importante essere a conoscenza delle date di pagamento per il mese di febbraio 2024. Questo sostituisce il precedente Reddito di Cittadinanza e rappresenta un’importante misura di sostegno voluta dal Governo di Giorgia Meloni per garantire un aiuto economico a coloro che ne hanno bisogno. Il calendario di pagamento per l’Assegno di Inclusione a febbraio 2024 varia a seconda della data di presentazione della domanda e della sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD).

Beneficiari con Prima Ricarica Effettuata il 26 Gennaio ’24:

Coloro che hanno già ricevuto la prima ricarica dell’Assegno di Inclusione il 26 gennaio 2024, e hanno completato la procedura di presentazione della domanda e sottoscrizione del PAD, riceveranno la seconda ricarica il 27 febbraio 2024. Questo vale anche nel caso in cui siano apportate variazioni agli importi.

Beneficiari con Presentazione Domanda Dopo il 7 Gennaio e Entro Fine Gennaio:

Chi ha presentato la domanda dopo il 7 gennaio ma entro la fine del mese di gennaio, con la sottoscrizione del PAD entro il 31 gennaio, riceverà il pagamento a partire dal 15 febbraio 2024.

È quindi fondamentale prestare attenzione a queste scadenze per garantire il corretto svolgimento delle procedure e l’effettivo ricevimento del sussidio.

Modalità di Pagamento e Procedure da Seguire:

I pagamenti dell’Assegno di Inclusione avvengono tramite ricarica sulla Carta di Inclusione, la quale viene consegnata direttamente presso gli Uffici Postali distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale, i nuclei familiari beneficiari saranno convocati dai Servizi Sociali del Comune di residenza. È importante rispondere tempestivamente a queste convocazioni.

Successivamente, il richiedente dovrà presentarsi ai Servizi Sociali ogni 90 giorni per attestare il proseguimento del percorso di inclusione sociale e lavorativa.