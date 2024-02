Febbraio porta con sé una doppia erogazione per coloro che ricevono l’Assegno di Inclusione (ADI), un sostegno fondamentale per i nuclei familiari con minori, disabili, anziani o persone in condizioni di svantaggio. Le procedure di pagamento hanno suscitato interesse e domande, specialmente riguardo alla tempistica e ai criteri di assegnazione. Ecco quindi un’analisi dettagliata per comprendere appieno il meccanismo di erogazione e le implicazioni per i beneficiari.

Doppio Pagamento a Febbraio: Cos’è e Chi Ne Beneficia

La peculiarità di febbraio è il doppio pagamento previsto per gli aventi diritto all’ADI. Il primo pagamento, relativo alla mensilità di gennaio, è effettuato il 15 febbraio. Questo riguarda coloro che hanno presentato la domanda entro il 7 gennaio e hanno ottenuto l’esito positivo dell’istruttoria, ricevendo così la prima tranche dell’ADI a partire dal 26 gennaio.

Per chi ha presentato la domanda tra l’8 e il 31 gennaio, con il Patto di Attivazione firmato entro il 31 gennaio e un’esito positivo dell’istruttoria, il pagamento della mensilità di gennaio verrà erogato dal 15 febbraio, seguito poi dal pagamento della mensilità di febbraio il 27 febbraio.

Tempistica e Procedure Future

Per le domande presentate a partire da febbraio e per quelle presentate nei mesi successivi, il primo pagamento avverrà il giorno 15 del mese successivo alla firma del Patto di Attivazione digitale. I pagamenti successivi saranno effettuati il giorno 27 di ogni mese.

Validazione delle Domande e Ulteriori Informazioni

L’INPS ha implementato un nuovo servizio di “Validazione delle certificazioni ADI”, che consente all’amministrazione pubblica competente di verificare le dichiarazioni presentate nella domanda ADI. Questo servizio è rivolto alle strutture sanitarie che hanno rilasciato le certificazioni indicate nella domanda ADI.

Statistiche e Numeri Rilevanti

Fino al 26 gennaio, 287.704 nuclei familiari hanno ricevuto il pagamento dell’ADI, con un importo medio di 645,84 euro. Tuttavia, ci sono domande che necessitano di ulteriori controlli o che sono respinte per varie ragioni, come mancanza di requisiti o esito negativo sulla DSU.

Carta ADI: Modalità di Utilizzo

Il contributo economico dell’ADI viene erogato tramite una Carta di Inclusione ricaricabile, che consente di effettuare acquisti, bonifici per il pagamento dell’affitto o delle utenze domestiche, e prelievi di contante secondo i limiti stabiliti.