Oggi, 15 febbraio, segna un momento importante per coloro che hanno presentato domanda per l’Assegno di Inclusione (ADI) in gennaio. Gli importi dell’ADI di gennaio saranno accreditati a coloro il cui processo di domanda è accettato tra l’8 e il 31 gennaio. Questo è un passo significativo nel processo di erogazione dei sussidi e rappresenta un sostegno fondamentale per le famiglie che ne hanno bisogno. Per coloro che hanno presentato la domanda entro il 31 gennaio e hanno ottenuto un esito positivo, i pagamenti dell’ADI per il mese di gennaio saranno accreditati oggi, mentre dal 27 febbraio saranno erogate le somme dovute per il mese corrente, febbraio.

Per coloro che hanno presentato domanda dopo il 7 gennaio e comunque entro il 31 gennaio, con un Patto di Attivazione sottoscritto entro il 31 gennaio e un esito positivo dell’istruttoria, il pagamento della mensilità di gennaio sarà disposto oggi, 15 febbraio. Mentre dal 27 febbraio sarà effettuato il pagamento per il mese corrente, febbraio.

L’Inps ha comunicato come comportarsi nel caso in cui la domanda di sussidio non sia accettata. Esistono diverse situazioni possibili e l’utente può verificare lo stato della propria domanda tramite la procedura gestionale accessibile con le proprie credenziali.

Per le domande accettate, l’importo dell’ADI viene accreditato sulla Carta di Inclusione intestata al richiedente o ai singoli componenti adulti del nucleo che hanno responsabilità genitoriale o che sono inseriti nella scala di equivalenza. Questa carta può essere ritirata presso gli Uffici Postali ed è consegnata anche nei casi in cui il soggetto titolare non abbia ricevuto il relativo SMS.