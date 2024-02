La comunità arbitrale italiana è in lutto per la perdita di Fabio Buoninsegni, giovane arbitro di soli 22 anni, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto sabato scorso. Buoninsegni, residente a Quarto, comune flegreo della provincia di Napoli, stava facendo ritorno a casa dopo aver arbitrato una partita di Prima Categoria allo stadio Piedimonte di Nocera Inferiore (Salerno) quando è rimasto coinvolto nell’incidente. Le circostanze dell’incidente non sono ancora chiare, ma le conseguenze sono state devastanti. Trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Caserta, Buoninsegni ha combattuto per la vita, ma purtroppo oggi ci ha lasciati.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente l’Associazione Italiana Arbitri (AIA), che ha espresso il proprio cordoglio attraverso un post su Facebook: “L’Associazione Italiana Arbitri è in lutto per la scomparsa di Fabio Buoninsegni della Sezione di Napoli”. Il messaggio continua, manifestando la solidarietà e il sostegno alla famiglia del giovane arbitro: “Tutta l’AIA, con il presidente Carlo Pacifici, il vice Alberto Zaroli, il Comitato Nazionale, il presidente del CRA Campania Stefano Pagano, il presidente della Sezione di Napoli Fabio Maresca e tutti i 32mila arbitri italiani si uniscono al dolore e si stringono attorno alla famiglia di Fabio”.

La morte improvvisa di Buoninsegni ha lasciato un vuoto nel mondo dell’arbitraggio e dello sport in generale. La sua giovane età e la passione per il calcio e per il ruolo di arbitro lo avevano reso un punto di riferimento per molti, e la sua assenza sarà profondamente sentita da coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.