Le ultime notizie riguardanti la scomparsa di Aniello Ambrosio, l’uomo di 71 anni c he sta lottando contro un tumore da quasi quattro anni, hanno ridato speranza alla famiglia. Da ormai 48 ore, sono tutti in ansia per la sua scomparsa e hanno intensificato gli sforzi per ritrovarlo, rivolgendosi ai giornali, alle forze dell’ordine e al programma televisivo “Chi l’ha Visto?”. Secondo le ultime informazioni, Aniello Ambrosio sarebbe avvistato a Napoli Est, precisamente in zona Gianturco dove sarebbe arrivato con la Circumvesuviana. La nipote, Federica, la prima a lanciare un appello urgente per cercare di ritrovare il nonno, ha raccontanto l’ultimo avvistamento avvenuto a San Giuseppe Vesuviano prima di fare perdere le sue notizie. Le sue tracce si sono perse dopo essere visto per l’ultima volta nella zona di Casilli.

La famiglia ha già presentato denuncia presso le autorità competenti e ha dedicato tutti i propri sforzi per cercare Aniello, esplorando i luoghi in cui potrebbe essere andato, ma finora senza alcun successo. In questa situazione di preoccupazione e incertezza, ogni informazione utile potrebbe essere determinante per riportare Aniello sano e salvo tra i suoi cari. Si invitano quindi coloro che abbiano visto Aniello o che possano fornire qualsiasi informazione a contattare immediatamente le autorità competenti o a fare riferimento al programma “Chi l’ha Visto?”.

La famiglia di Aniello Ambrosio è in attesa di notizie e spera con tutto il cuore di riabbracciare presto il proprio caro.