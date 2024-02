Nella serata di ieri, un nuovo atto vandalico ha preso di mira un autobus in servizio sulla linea Napoli-Mondragone gestita da Air Campania. Durante l’agguato, una fitta sassaiola ha colpito il veicolo in corsa, mandando in frantumi un finestrino e facendo saltare lo specchietto retrovisore. Fortunatamente, non vi erano passeggeri a bordo e l’autista è riuscito a fermare il mezzo in sicurezza, rimanendo illeso, e ad allertare i carabinieri. Questo episodio si aggiunge ad una serie di attacchi che si sono verificati negli ultimi mesi, tutti nel territorio casertano lungo le tratte che passano da Aversa e conducono a Castel Volturno e Mondragone. Air Campania ha evidenziato che sono stati cinque i bus finiti nel mirino dei vandali, causando danni economici per le riparazioni e disagi all’utenza a causa dello stop dei mezzi messi fuori uso.

L’azienda ha inviato una nota al prefetto di Caserta sollecitando controlli più frequenti da parte delle forze dell’ordine nelle zone considerate a rischio. Anthony Acconcia, amministratore di Air Campania, ha dichiarato: “Questi delinquenti mettono a repentaglio l’incolumità dei viaggiatori e degli autisti, oltre al rischio di vanificare gli sforzi fatti per garantire un servizio diffuso. È necessario quanto prima un tavolo di concertazione per individuare le misure di contrasto a questi continui episodi di violenza”.

L’azienda, per garantire la sicurezza dei passeggeri e dei dipendenti, sta valutando l’opportunità di apportare modifiche al percorso dei bus, con conseguenti disagi per gli utenti dipendenti dal trasporto pubblico. Inoltre, è in considerazione anche la possibilità, in accordo con la Regione Campania, di sopprimere la linea per Mondragone per motivi di sicurezza.