I Carabinieri del comando provinciale di Avellino continuano ad impegnarsi attivamente nella prevenzione e nella repressione dei reati, con particolare attenzione ai crimini predatori, nell’ambito della loro costante attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia. In linea con le direttive del Prefetto Paola Spena, l’obiettivo è garantire la sicurezza del territorio e intervenire prontamente in caso di necessità. Nell’ambito di queste operazioni, durante l’intera notte, sei pattuglie della Compagnia di Mirabella Eclano, una delle quali in borghese, hanno svolto servizi di perlustrazione principalmente nel centro abitato e nelle aree periferiche di Montemiletto. Le pattuglie hanno impiegato visori notturni per garantire una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione o buio completo.

Durante la notte, il dispositivo è riorganizzato in seguito a segnalazioni riguardanti la presenza sospetta di individui con il volto travisato nelle campagne di uno dei comuni interessati. I militari hanno quindi presidiato l’intera area di interesse fino alle prime luci dell’alba, impedendo ulteriori eventi delittuosi.

Durante i controlli, sono verificati circa 50 veicoli e uno dei conducenti, un 50enne di Torre le Nocelle, è denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per guida in stato di ebbrezza. La sua patente è ritirata e il veicolo sequestrato.

Si sottolinea l’importanza della collaborazione tra i vicini di casa nel contrastare i furti in abitazione: è fondamentale segnalare tempestivamente al numero di emergenza “112” situazioni sospette provenienti da appartamenti, specialmente quando si è a conoscenza dell’assenza degli occupanti.