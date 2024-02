Nel Rione Calenda a Nocera Inferiore si sono vissuti momenti di paura a causa del forte vento e dell’intensa pioggia che hanno colpito la zona. Poco dopo le 18 di oggi, un albero è crollato a causa delle folate di vento, finendo sopra un’automobile in transito. Fortunatamente, l’albero ha colpito solo la parte anteriore del veicolo, evitando di coinvolgere l’abitacolo e quindi non ci sono stati feriti. Un passante ha commentato il pericolo sfiorato, dichiarando: “Per fortuna non ci sono feriti ma ci poteva finire addosso”.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco per rimuovere l’albero e ripristinare la sicurezza della zona.

A seguito dell’innalzamento del livello di allerta meteo da parte della Protezione Civile della Regione Campania, il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha attivato il Presidio Operativo Comunale per il monitoraggio delle criticità legate alle avverse condizioni meteorologiche. In caso di necessità, i cittadini sono invitati a contattare i numeri di emergenza forniti dalle autorità locali.

Anche i sindaci di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, e di Roccapiemonte, Carmine Pagano, hanno attivato i Nuclei di Protezione Civile comunale per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza e garantire la sicurezza della popolazione.