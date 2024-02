All’indomani della scelta repubblicana da parte dell’Italia cosa ne fu di tutto il suo retaggio culturale? La destra, con la sua storia fascista ma anche di tradizione sociale come condizionò, se lo fece, il lavoro dei padri costituenti e i primi anni della nostra storia repubblicana? Perchè un personaggio del calibro di Togliatti senti la necessita di promulgare un’amnistia per i fascisti. La destra italiana di oggi è una evoluzione di quella dei tempi a cavallo tra la monarchia e la repubblica o si è evoluta? Se lo ha fatto in che modo?

Di questo e tanto altro di discuterà a Terzigno sabato mattina in occasione della presentazione del libro dello storico Paolo Macry: La Destra Italiana: da Giannini a Meloni. Nè discuteranno un parterre di ampio respiro culturale e di appartenenza politica: Luciano Schifone uomo e politico da sempre di destra, Berardo Impegno uomo e politico da sempre di sinistra e Tammaro Chiacchio uomo e professore universitario da sempre democratico cristiano.

Modererà i lavori il giornalista Marco Demarco editorialista del Corriere del Mezzogiorno e della Sera. L’iniziativa si iscrive inoltre nell’ambito del progetto della Dies Artis Semper presieduta da Rosa Carillo promotrice eventi culturali dal titolo: L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Il ruolo delle madri e dei padri costituenti campani. Ad accogliere i relatori ed il pubblico ci sarà il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri e l’ass. alla cultura Genny Falciano. Sabato 2 marzo alle 11 presso il museo Matt di Terzigno in corso Alessandro Volta.