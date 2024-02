Il Gran Caffè Gambrinus, storico locale di piazza Trieste e Trento, si trasforma in una cornice d’eccezione per celebrare il Carnevale in modo unico e artistico. Fino al 14 febbraio, il caffè ospita in esposizione uno degli abiti sartoriali del Carnevale di Palma Campania, sottolineando la sua vocazione culturale e l’impegno nel valorizzare le tradizioni locali. L’opera d’arte tessile è realizzata interamente a mano e rappresenta una fedele ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Le stoffe e le applicazioni luccicanti conferiscono all’abito un’eleganza unica, trasformando il capo d’abbigliamento in una vera e propria testimonianza della maestria artigianale e della creatività presenti nel carnevale palmese.

Questo straordinario abito è parte integrante della collezione esposta nel museo del carnevale di Palma Campania, evidenziando il legame profondo tra l’arte sartoriale e la tradizione festiva della cittadina campana. Il carnevale palmese, rinomato per le sue quadriglie, gode del riconoscimento sia del Ministero della Cultura che della Regione Campania, attestando la sua importanza nel panorama delle celebrazioni carnevalesche in Italia.

L’esposizione presso il Gran Caffè Gambrinus va oltre la mera celebrazione gastronomica tipica di questa stagione, trasformando lo spazio in una galleria temporanea dove l’arte e la tradizione si fondono per offrire un’esperienza unica ai visitatori.