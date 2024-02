Una violenta imboscata ha scosso la tranquilla cittadina di Casola di Napoli, dove questa mattina è rimasto ucciso in un agguato a colpi di fucile il 61enne Ciro Gargiulo, noto anche come ‘o biondo’, uomo con precedenti penali legati al traffico di sostanze stupefacenti. L’aggressione è avvenuta nei campi, all’interno di una proprietà appartenente alla vittima, situata tra Casola di Napoli e Lettere. La dinamica precisa dell’agguato è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che hanno immediatamente avviato le procedure per ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragica morte di Gargiulo.

Ciro Gargiulo, una figura conosciuta nel contesto locale per il suo coinvolgimento nel mondo della criminalità e dei traffici illeciti di droga, è stato vittima di un attacco brutale che ha segnato l’ennesima perdita di vite umane legate alla criminalità organizzata. Le autorità locali sono in allerta mentre le indagini procedono. Si cerca di comprendere se l’omicidio sia stato il risultato di faide interne al mondo criminale o se ci siano altre motivazioni dietro questo tragico evento. La comunità di Casola di Napoli è scossa e preoccupata per l’aumento della violenza legata alla criminalità nel territorio.