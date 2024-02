Una notte di terrore ha scosso la tranquilla Baiano con l’atroce omicidio di un uomo di 54 anni nel cortile di casa sua. La vittima, già nota alle autorità per precedenti penali, è ritrovata con una profonda ferita da arma da taglio alla gamba sinistra. Nonostante i soccorsi immediati da parte del personale del 118, l’uomo è deceduto durante il tragitto per l’ospedale di Nola, a causa di un arresto cardiocircolatorio. L’assassinio ha gettato la comunità locale nello sconforto e nell’incredulità, mentre le autorità locali si mobilitano per indagare sulla causa e identificare l’autore di questo crudele crimine. Al momento, non emergono legami della vittima con ambienti legati alla criminalità organizzata, ma le indagini sono ancora in corso per stabilire con precisione i motivi dietro questo atto violento.

I carabinieri, supportati dalla Compagnia di Baiano e dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza nella zona del delitto. Oltre a ciò, la salma della vittima sarà sottoposta a un esame autoptico per fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’omicidio. La brutalità di questo crimine ha scosso profondamente la comunità locale, che si unisce nel dolore e nella solidarietà per la famiglia della vittima.