Un ucraino di 39 anni arrestato a Napoli per maltrattamenti in famiglia e minacce a pubblico ufficiale aggravate. Gli eventi sono avvenuti ieri mattina nel quartiere Rione Sanità, dove agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti dopo una segnalazione riguardante un’aggressione da parte del figlio alla madre. All’arrivo degli agenti presso l’abitazione segnalata, la donna è trovata in evidente di agitazione, mentre poco distante si trovava l’uomo, visibilmente alterato dal punto di vista psicofisico. Quest’ultimo ha mantenuto un comportamento aggressivo anche nei confronti degli agenti, minacciando prima la madre e successivamente anche i poliziotti.

Nel tentativo di afferrare qualcosa sotto il cuscino, l’uomo è bloccato e messo in sicurezza dagli agenti. Durante la perquisizione della sua camera da letto, sono trovati e sequestrati un coltello a serramanico, un manganello telescopico e un paio di forbici nascosti sotto il guanciale. Inoltre, sono trovati ulteriori coltelli a serramanico nelle tasche dell’uomo.