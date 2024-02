Il 2024 porta con sé una novità importante per i lavoratori dipendenti delle aziende private: il Bonus Benzina da 200 euro, introdotto dalla legge di Bilancio 2024. Questo bonus rientra in una serie di aiuti destinati a supportare i dipendenti nel mitigare l’impatto del caro energia sul bilancio familiare, fornendo loro un beneficio diretto nell’acquisto di carburante. Il Bonus Benzina da 200 euro fa parte di un pacchetto complessivo di circa 2000 euro che le aziende private possono distribuire ai propri dipendenti. È importante sottolineare che questo bonus è erogato sotto forma di fringe benefit, il che significa che la sua tassazione è pressoché inesistente.

La particolarità di questo bonus risiede nel fatto che è erogato in modo specifico per l’acquisto di carburante, aiutando i lavoratori a fronteggiare i costi sempre crescenti legati alla mobilità e all’uso dell’automobile. Tuttavia, è fondamentale chiarire che il bonus può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di carburante e non per altre spese.

È l’azienda stessa a decidere a chi assegnare questo beneficio, stabilendo le modalità di erogazione e i criteri di assegnazione. Questo significa che non tutti i dipendenti potrebbero ricevere il bonus, ma dipenderà dalle politiche interne dell’azienda.