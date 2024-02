È giunto un tragico epilogo per Felice Lippiello, 54 anni, trovato dissanguato nel cortile dell’abitazione del fratello a Baiano, Irpinia. L’uomo è colpito a morte da una coltellata che ha reciso l’arteria femorale. Nonostante abbia avuto il coraggio di chiamare il 118, quando i sanitari sono arrivati, purtroppo era troppo tardi: Lippiello è deceduto mentre lo trasportavano all’ospedale di Nola. Le autorità hanno subito avviato un’indagine per cercare di fare luce su questo terribile omicidio.

Al momento si esclude che Lippiello avesse legami con la criminalità organizzata, ma non è esclusa l’ipotesi di un debito di droga non pagato come possibile movente. I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze dai vicini di casa per ricostruire gli eventi che hanno portato alla sua morte. Inoltre, sono esaminati i tabulati telefonici per individuare gli ultimi contatti di Lippiello prima della sua scomparsa.

La vittima, con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, è stata trovata nel cortile del condominio del fratello, con una profonda ferita alla gamba sinistra causata da una coltellata che ha reciso l’arteria femorale. Le prime ipotesi suggeriscono che ci possa essere stata una colluttazione con l’aggressore, forse scatenata da una discussione.

Secondo quanto riportato dalle testimonianze dei vicini di casa, Lippiello, senza una dimora fissa, chiedeva di tanto in tanto ospitalità al fratello.