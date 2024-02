Il tanto atteso bonus da 200 euro per il mese di marzo 2024 sarà erogato in anticipo, rappresentando la terza tranche di questo beneficio confermato dalla legge di Bilancio 2024. Sebbene comunemente denominato “bonus 200 euro”, in realtà si tratta di un taglio del cuneo fiscale distribuito lungo l’intero anno. La terza tranche di questo bonus sarà accreditata automaticamente nel cedolino del mese di marzo 2024, fornendo un sollievo finanziario anticipato per molti cittadini.

Tuttavia, è importante precisare che il bonus 200 euro del 2024 riguarderà solo alcuni redditi, come specificato nella tabella allegata all’articolo, distribuendo somme modeste in base alla fascia di reddito di appartenenza.

Per quanto riguarda il futuro del bonus, è ancora incerto cosa accadrà nel 2025, poiché sarà necessario stanziare le risorse necessarie per rifinanziarlo.

Nel frattempo, i docenti e il personale ATA hanno già potuto verificare l’importo del cedolino di febbraio 2024, ma non senza qualche sorpresa sgradita. Il conguaglio ha drasticamente ridotto gli stipendi, assorbendo sia il bonus sia gli aumenti previsti dal rinnovo del contratto del comparto scuola.