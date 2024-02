Il Bonus Mamme da 250 euro, previsto per marzo 2024, rappresenta un sostegno importante per le madri lavoratrici con almeno tre figli minori. Si tratta di un’agevolazione che si traduce in detrazioni fiscali fino a 250 euro mensili, con un totale annuo di 3.000 euro. Per ottenere questo beneficio, le lavoratrici dipendenti del settore privato e pubblico devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali: devono essere madri di almeno tre figli minori e devono essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questo include anche il personale docente e ATA nelle scuole, così come coloro che sono impiegati in regime di apprendistato o somministrazione.

L’agevolazione consiste nell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, che corrisponde al 9,19% della retribuzione. Questo significa che le mamme beneficiarie non dovranno versare tali contributi per il periodo in cui ricevono il bonus, riducendo così il carico fiscale sulle loro buste paga.

Tuttavia, è importante precisare che il bonus non è destinato alle lavoratrici domestiche e potrebbe non essere disponibile per tutti allo stesso tempo. Alcune mamme potrebbero aver già ricevuto il beneficio in precedenza, mentre altre potrebbero riceverlo solo con il cedolino di marzo 2024.

Le indagini sono ora incentrate sul possibile collegamento tra i due episodi, con gli investigatori impegnati nel rintracciare prove e testimoni che possano far luce sulla dinamica degli eventi. La Squadra mobile e la Scientifica sono al lavoro per analizzare i bossoli recuperati e individuare eventuali tracce utili all’identificazione dei responsabili.