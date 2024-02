I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno eseguito l’arresto di un quindicenne, su disposizione della Procura per i Minorenni di Napoli, in seguito alla denuncia dei genitori. Il giovane è accusato di aver ferito un diciannovenne il 14 gennaio scorso in corso Ponticelli. Durante una lite scaturita per futili motivi, il quindicenne avrebbe colpito ripetutamente la vittima con un coltello. Il giovane ferito ha trascorso cinque giorni in ospedale, con una prognosi di 15 giorni. Le indagini, supportate dall’analisi delle immagini di videosorveglianza registrate in strada, hanno fatto progressi significativi quando il minore, accompagnato dai genitori e dall’avvocato, si è presentato spontaneamente presso la stazione dei carabinieri di Ponticelli, dichiarandosi autore materiale del ferimento.

L’episodio riporta all’attenzione la questione delle armi tra i giovani, in particolare dei coltelli. I carabinieri del comando provinciale di Napoli sono impegnati in controlli quotidiani per prevenire la diffusione di armi tra i più giovani, concentrando l’attenzione sia sulle armi da fuoco che su coltelli, pugnali e lame facilmente occultabili nelle tasche dei pantaloni.