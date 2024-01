Nocera Inferiore ha vissuto un’altra giornata segnata da tensioni e violenze, con un uomo di 38 anni che ha creato scompiglio presso la sede distaccata del comune di via Libroia. La sua richiesta di un contributo personale si è trasformata in un atto di aggressione, mettendo in pericolo il personale dei servizi sociali. Questo episodio, denunciato dai colleghi della dipendente coinvolta, sottolinea la necessità urgente di affrontare il problema della sicurezza in questo contesto.

Il Contesto:

L’uomo, noto alle autorità per aver già creato tensioni in passato, si è presentato al Comune richiedendo un contributo personale a causa di difficoltà economiche. Nonostante l’anticipo rispetto ai tempi previsti, la sua richiesta è stata respinta, scatenando la sua rabbia e portandolo a perdere il controllo. La situazione è stata gestita da una guardia giurata, che ha impedito che le cose peggiorassero, evitando conseguenze più gravi per il personale coinvolto.

L’intervento delle Forze dell’Ordine:

I carabinieri sono intervenuti prontamente per ristabilire la calma nella struttura, e i dipendenti del Piano si sono recati in caserma per formalizzare la denuncia. Le ipotesi di minaccia e interruzione di pubblico servizio sono al centro delle accuse. Questi episodi di violenza, che si aggiungono a quelli passati, hanno spinto il comune di Nocera a prendere provvedimenti immediati per garantire la sicurezza del personale.

Le Misure di Prevenzione:

Il sindaco Paolo De Maio ha espresso solidarietà nei confronti degli impiegati del Piano, riconoscendo la gravità del problema di sicurezza. Il comune sta lavorando attivamente per attrezzare la struttura con un sistema di sicurezza più efficace, incluso un piantone di guardia, al fine di prevenire futuri episodi di violenza e garantire un ambiente di lavoro sicuro per i dipendenti.