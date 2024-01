Un episodio di violenza si è verificato venerdì mattina in via Foria, sottolineando le difficoltà e le minacce che i lavoratori del trasporto pubblico affrontano nel loro quotidiano. L’autista del bus di linea 147 dell’ANM è stata vittima di aggressioni e minacce da parte di un automobilista, in un evento denunciato dal sindacato Usb. Il motivo scatenante? La difficoltà dell’automobilista nel sorpassare l’autobus.

La situazione è sfociata quando il conducente dell’auto, non riuscendo a superare il mezzo pubblico, ha iniziato a suonare ripetutamente il clacson e ha manifestato comportamenti aggressivi, tentando persino di aggredire fisicamente l’autista donna, entrando dalla porta anteriore del bus.

La giovane lavoratrice, messa fortemente sotto pressione, ha cercato di gestire la situazione accostando in uno dei pochi punti della strada in cui era possibile farlo in sicurezza. Nonostante i suoi sforzi per mantenere la calma, l’uomo a bordo dell’auto ha continuato a minacciarla e ad ostacolare il servizio, creando disagio e preoccupazione.

La tensione è giunta a tal punto che la lavoratrice, scossa e preoccupata, non è stata in grado di completare il servizio, arrivando solo all’attestamento prima di dover interrompere il suo percorso. Successivamente ha sporto denuncia ai carabinieri per l’aggressione subita.

Marco Sansone dell’Esecutivo Confederale Regionale Usb Campania ha commentato l’episodio, sottolineando le difficoltà che i lavoratori del trasporto pubblico devono affrontare quotidianamente. Sansone ha evidenziato come, oltre alle sfide legate alla viabilità di Napoli, gli autisti devono anche far fronte ad atteggiamenti aggressivi e arroganti da parte di individui che pensano di poter agire impunemente nei confronti del personale.

Anche il deputato Francesco Emilio Borrelli ha espresso indignazione, definendo l’episodio “ignobile” e sottolineando la necessità di identificare e punire l’aggressore. Borrelli ha evidenziato l’importanza di rispondere con fermezza e di adottare controlli serrati per contrastare questa deriva di violenza stradale.