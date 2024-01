Attimi di panico all’interno di Villa Betania nel quartiere Ponticelli di Napoli dove un paziente è riuscito a sottrarre per alcuni momenti una pistola ad una guardia giurata seminando il panico tra i pazienti. L’episodio, che risale a domenica scorsa, è denunciato da Giuseppe Alviti, leader dell’associazione nazionale delle guardie particolari giurate. “Il raccapricciante evento – riferisce Alviti – si è verificato domenica sera verso le 19.30 quando un uomo è entrato nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania. Il paziente era pervenuto al Pronto Soccorso della struttura ospedaliera lamentando forti dolori addominali. Mentre il personale sanitario era impegnato con un altro paziente in un codice rosso è scattato il raptus di follia dell’uomo che ha sottratto per alcuni momenti l’arma ad una guardia giurata della struttura e ha seminato il panico tra i pazienti presenti e il personale sanitario.

L’uomo è immediatamente disarmato dagli astanti e dalla guardia giurata e lentamente la situazione è tornata alla tranquillità. Quello di domenica – sottolinea Alviti – è l’ennesimo episodio di violenza all’interno della struttura sanitaria in pochissimi giorni: infatti dall’inizio dell’anno, casi analoghi si sono verificati nell’ospedale Villa di Fiori di Acerra, in quello di Frattamaggiore e Castellamare. E’ un fatto gravissimo che la guardia si sia fatta disarmare – conclude Alviti – rubando la pistola d’ordinanza questo dimostra come sia essenziale formare con qualità il personale onde ottenere maggiori tutele”.