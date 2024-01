Una normale giornata nel cuore di Boscoreale si è trasformata in un’operazione antidroga quando i carabinieri della stazione locale hanno arrestato Anselmo Vitiello, 22enne già noto alle forze dell’ordine. Il tentativo di fuga e la rottura del cellulare sotto gli occhi delle forze dell’ordine hanno reso l’arresto ancor più sorprendente.

La Scena dell’Arresto:

I carabinieri di Boscoreale hanno individuato Vitiello nel quartiere del Piano Napoli, precisamente in via Promiscua. In compagnia di un’altra persona, il giovane ha reagito con un immediato tentativo di fuga alla vista delle forze dell’ordine. La scena si è complicata quando Vitiello ha estratto il suo cellulare, spezzandolo in modo deliberato per ostacolare l’azione degli agenti.

La Perquisizione e il Contenuto del Borsello:

Sottoposto a perquisizione, Vitiello è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana già confezionate. Il suo borsello conteneva non solo sostanze stupefacenti, ma anche una somma di denaro sospetta, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.

La Convalida dell’Arresto e le Misure Cautelari:

Dopo una notte ai domiciliari, Anselmo Vitiello è comparso dinanzi al giudice del tribunale di Torre Annunziata, Maria Ausilia Sabatino. La convalida dell’arresto è stata immediata, come richiesto dal pubblico ministero della Procura oplontina. Il giudice ha inoltre disposto il divieto di dimora a Boscoreale per il 22enne, nel tentativo di impedire eventuali ripetizioni di comportamenti illeciti nella zona.