Una situazione delicata è risolta dalla Tenenza dei Carabinieri locale in via Crocillo 23, dove era segnalata un’occupazione abusiva. Il caso ha coinvolto una giovane madre, 22 anni, proveniente da Napoli, con due figli minori. La donna, priva di precedenti penali, aveva occupato senza alcun titolo un appartamento che era legittimamente assegnato a un anziano di 70 anni. I carabinieri sono intervenuti prontamente per risolvere la situazione e ripristinare la legalità.

La giovane madre, abbandonata dal compagno e senza un rifugio sicuro per sé e i suoi due piccoli di 2 anni e un anno e mezzo, è convinta dai militari a lasciare l’abitazione. L’appartamento è quindi riconsegnato al legittimo assegnatario, un anziano di 70 anni che al momento si trovava a San Giorgio a Cremano presso il proprio figlio.

L’intervento dei Carabinieri non si è limitato alla semplice rimozione dell’occupante abusiva; consapevoli della difficile situazione della giovane madre, hanno prontamente attivato i servizi sociali. È garantita assistenza immediata per garantire un rifugio sicuro alla donna e ai suoi bambini.

La vicenda mette in evidenza la complessità delle problematiche sociali, in particolare quelle legate alla precarietà abitativa e alla vulnerabilità delle famiglie monoparentali. L’immediata reazione dei Carabinieri nel risolvere la situazione e nel fornire supporto sociale dimostra l’importanza del coinvolgimento delle forze dell’ordine nella gestione di questioni delicate e umanitarie.

L’episodio di Quarto sottolinea altresì la necessità di affrontare in modo sistemico le cause sottostanti di tali situazioni, cercando soluzioni a lungo termine per garantire il benessere e la stabilità delle famiglie in situazioni di vulnerabilità.